Un regalo di Natale last minute per la Juventus, il rinnovo di Gleison Bremer è ormai cosa fatta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ci siamo per il prolungamento del contratto fino al 2028 (un anno in più rispetto all'attuale scadenza): decisivo l'incontro avuto dopo la vittoria sul Napoli e definiti questa mattina gli ultimi dettagli, l'annuncio della firma è atteso entro la fine dell'anno.



DETTAGLI - Un rinnovo che soddisfa economicamente entrambe le parti. Bremer, che attualmente percepisce tra i 5,5 e i 6 milioni di euro netti a stagione, otterrà un lieve ritocco dell'ingaggio soprattutto per quanto riguarda i bonus. La Juve, invece, potrà spalmare la quota ammortamento del difensore brasiliano, arrivato nell'estate del 2022 dal Torino per 41 milioni di euro diluiti in tre esercizi (più 8 di bonus). Tutto è pronto per gli annunci di rito: Bremer metterà presto nero su bianco il nuovo accordo con la Vecchia Signora.