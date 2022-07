Dopo l'affondo sull'Inter all'ultima curva della trattativa, la Juventus è pronta ad accogliere Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è sbarcato ieri a Torino e oggi svolgerà le visite mediche previste per le 9.30. Già dalle 7 di mattina molti tifosi erano presenti al JMedical in attesa dell'arrivo del giocatore per qualche selfie e autografi.



I DETTAGLI - Bremer firmerà un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro all'anno più uno di bonus. Al Torino 45 milioni di euro come parte fissa più altri 2 di bonus. Così i bianconeri hanno superato l'ultima proposta dell'Inter, che oltre a mettere sul piatto 30 milioni aveva aperto a una cessione di Cesare Casadei a titolo definitivo e non più prestito con riscatto e controriscatto. Ma non è bastato a convincere il Torino.