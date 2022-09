Bremer si gode la prima chiamata della nazionale brasiliana, ma la sua lontananza dall'Italia desta qualche preoccupazione in casa Juventus, alla luce delle non perfette condizioni fisiche evidenziate nelle ultime uscite dall'ex calciatore del Torino. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo soffre da qualche settimana di un fastidio sotto il ginocchio sinistro che il giocatore sta cercando di gestire ma che, in una situazione di normalità, andrebbe risolto col riposo e con terapie ad hoc. Ma, considerando il momento di difficoltà della Juve e il richiamo della Seleçao, Bremer non se l'è sentita di tirarsi indietro.