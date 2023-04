Non è stata una gara da ricordare, Juve-Inter per Gleison Bremer. Il difensore della Juventus ha causato il rigore dell’1-1 di Lukaku con un fallo di mano e, sui social, ha postato questo messaggio: “Dispiace per il risultato, dovevo fare meglio. Andremo a Milano con ancora più grinta e ancora più fame. Uniti… fino alla fine”.