Periodo complicato per la Juve, in campo e fuori. La penalizzazione ha scosso tutto l’ambiente e messo i tifosi sul piede di guerra tra chi contesta la società e chi invece i calciatori. Sul banco degli imputati c’è soprattutto Mattia De Sciglio, reo di aver divulgato agli inquirenti i particolari del tacito accordo tra club e giocatori bianconeri per l’ormai famosa manovra stipendi.



L’ex Milan è stato a lungo lontano dai campi per un problema fisico ed era rientrato nello scorso turno di campionato nella sconfitta interna con il Monza. La sua prestazione ha fatto infuriare i tifosi allo Stadium che l’hanno beccato con fischi e insulti. Scene riviste poi anche nell’ultimo impegno juventino, nei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio.



A correre in suo soccorso è ora il procuratore del terzino, Giovanni Branchini, con un messaggio su Instagram. “De Sciglio non ha mai fatto la spia! Ma non si può entrare nei dettagli perché sarebbe un reato. E con il Monza ha giocato dopo un solo allenamento/partitella a quattro mesi dall’ultima partita giocata… Ed è stato in campo 60 e passa minuti senza avere responsabilità sui gol subiti. Quei fischi sono peggio di una penalizzazione. Lui è una persona molto corretta e il tempo lo dimostrerà, anche ai più disinformati.