Saul, annunciatore dello Stadio do Dragão, ha scatenato la polemica con la sua esultanza sfrenata sui social, con tanto di attacco diretto ai bianconeri e a: "Ci siamo vendicati di Basilea (dove la Juve batté il Porto in finale di Coppa delle Coppe nel 1984, ndr) contro i ladri italiani, e di quel maiale di Ronaldo per quel che ha fatto al do Dragão. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la madre di CR7, ndr) e degli altri sdentati della famiglia (che avevano esultato in modo sfrenato dopo il pareggio dello Sporting in casa del Porto, ndr)". La storia Instagram è stata rimossa da Saul, che ha poi fatto le proprie scuse con un post: "Voglio scusarmi con Ronaldo e la sua famiglia se si sono sentiti mancati di rispetto da quanto ho pubblicato caldo dopo una notte storica. Così come ho l'umiltà di riconoscere il mio eccesso e scusarmi, non posso dimenticare che il miglior giocatore di sempre non ha avuto rispetto quella sera per il mio club o la mia famiglia nel recente pareggio del do Dragão. Ma ho sbagliato e sono stato cattivo, perché gli altri commettono errori non dovremmo fare lo stesso. Le mie scuse".