Gigi Buffon ha solo parole al miele per Angel Di Maria, suo ex compagno al Psg e nuovo acquisto della Juventus. L'argentino è atterrato in Italia, ha svolto le visite mediche e firmato con i bianconeri. Ad accoglierlo le dichiarazioni della leggenda juventina, ai microfoni de "La Stampa".



TOP PLAYER - Il portiere del Parma analizza così l'arrivo del Fideo. "E' sempre stato un po' all'ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre".



IL COLPO - Buffon ha voluto fare i complimenti anche alla dirigenza juventina per esserselo accaparrato a zero. "Per me è un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel". Infine ha parlato della nuova coppia che l'argentino formerà con Vlahovic. "Staranno benissimo insieme, una situazione ideale, perché Angel ama il gol ma gode anche nell'innescare i compagni: sa supportarli e rifornirli, è un assist-man generoso, e tatticamente dа equilibrio alla squadra".