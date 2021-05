Parma chiama, Buffon risponde: no, grazie. Il portierone ha già annunciato l'addio alla Juventus, con cui è in scadenza di contratto a fine giugno. Le voci su un suo ritorno nella squadra che lo aveva fatto esordire in Serie A 26 anni fa sono affascinanti, ma non si concretizzeranno. Anche perché il club gialloblù è retrocesso in Serie B.



Buffon e il suo agente Silvano Martina stanno ricevendo diverse altre offerte, soprattutto dall'estero. E probabilmente Gigi, dopo l'esperienza di due stagioni fa al Paris Saint-Germain, ha intenzione di chiudere la propria carriera in un campionato straniero. L'ennesima sfida, forse l'ultima, per un campione che a 43 anni ha ancora voglia di stupire.