Gigi Buffon, portiere della Juventus, parla in mix zone dopo la vittoria sulla Spal: "​Non ero a conoscenza di essere così vicino a questo record due partite fa, l'ho saputo quella scorsa che mi hanno detto che avevo raggiunto Paolo (Maldini, ndr). E' qualcosa che mi rende felice, orgoglioso di quello che ho fatto, ma sono contento perché ci arrivo non trascinandomi ma da giocatore di alto livello. Questo è quello che penso di poter dire senza peccare di presunzione".



SULLE PRESTAZIONI - "Le prestazioni della squadra sono in crescendo, nel nostro gruppo c'è tanta voglia di migliorare, bruciare le tappe per arrivare a soddisfare il nostro allenatore semmai ci si possa riuscire, perché lui è un eterno insoddisfatto, è un po' come me quando gioco in porta. Non sarà mai felice fino in fondo, come io non lo sarò mai delle prestazioni, delle carriera. Ma è l'unico modo per poter alzare l'asticella".