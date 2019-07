Gigi Buffon è già tornato. Wojciech Szczesny, nonostante qualche sirena di mercato non manchi di certo, è tra i pochi (pochissimi) eletti che in casa Juve vengono considerati incedibili, almeno per ora. Così tocca a Mattia Perin lasciare spazio al grande ritorno di Buffon, d'altronde già negli scorsi mesi l'ex capitano del Genoa aveva fatto capire di voler andare a giocare altrove: un anno in bianconero era bastato per capire che non ci sarebbe stato spazio per provare a ribaltare le gerarchie, Perin ci ha provato ma cercare una nuova quadra sarebbe stato la soluzione migliore per la propria carriera e per tornare a inseguire un posto per Euro 2020. Buffon è quindi la soluzione per la Juve, non la causa che spingerà fuori Perin. Che ora si sta curando al J Medical per recuperare dall'intervento chirurgico alla spalla, ma presto vorrà sapere dove ripartire.



TRA PORTO E MILAN – In principio è stata la Roma a contattare l'entourage di Perin: c'era Gian Piero Gasperini in pole per la panchina, tra le richieste proprio l'attuale portiere bianconero. Cambiati i piani giallorossi, Perin è rimasto nel mirino ma non più come prima scelta. Avviati contatti anche con la Fiorentina, che pure sembra intenzionata a puntare su Dragowski per il dopo-Lafont. Sondaggi arrivati anche dalle due squadre di Siviglia, giorno dopo giorno si è creato anche un derby portoghese su di lui: interesse del Benfica, ma soprattuto del Porto. Dove sembrava dovesse arrivare proprio Buffon a raccogliere l'eredità dell'amico Iker Casillas: era tutto pronto, intesa sull'ingaggio e a livello progettuale, poi è arrivata la Juve e tutto è stato cancellato in un minuto. Da qui si collega l'ipotesi di Perin al Porto, con il club bianconero che aprirebbe anche al prestito per “rimediare” al repentino sorpasso su Buffon. Ma Perin continua a prendere tempo, preferendo un'opzione italiana, una in particolare lo covincerebbe: il Milan. I rossoneri devono ancora definire con chiarezza la situazione di Gigio Donnarumma, pur essendo coperti con Pepe Reina e il baby Plizzari, è questa la prima scelta di Perin. Che non ha fretta, si cura e attende l'offerta giusta.