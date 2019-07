Il Paris Saint-Germain insiste per Gianluigi Donnarumma. Come riporta Sportmediaset, il PSG è pronto a rilanciare, offrendo quei 50 milioni che il Milan chiede, coi rossoneri che poi andrebbero a bussare a casa della Juventus per chiedere Mattia Perin, in uscita dai bianconeri.