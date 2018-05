Gianluigi Buffon ha dato ufficialmente il proprio addio alla Juventus e al calcio italiano, con una conferenza-fiume che prepara all’ultima partita di domani all’Allianz Stadium. Sono trascorsi quasi 23 anni dalla prima intervista del portiere, protagonista dello 0-0 strappato dal Parma al Milan, che il 19 novembre 1995 rideva così: “Se Capello ha qualche rimpianto nei miei confronti? Non ne ho idea, se gliel’avete chiesto… spero di sì! Mio zio ci ha provato a portarmi al Milan, io dovevo andare nella società rossonera ma poi ho preferito Parma perché mi dava l’idea di essere più tranquilla e più vicina a casa. Alla fine sembra che abbia fatto la scelta giusta. Fa parte del mio carattere essere tranquillo. Ho esordito 6 giorni prima del record di Peruzzi? Mi fa piacere, poi non ho preso gol e me ne fa ancora di più. Ho fatto due buoni interventi, sinceramente se dite voi che ho salvato il risultato mi fa piacere, però io sono in porta per parare. Se poi non paro, certe volte è colpa mia, certe volte no. I miei compagni? Non so se fossero tranquilli, spero di sì, perché vedono in allenamento che qualcosa so fare. Non sono un fenomeno, ma qualcosina so fare”.