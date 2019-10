Quali sono i miti di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, tornato bianconero questa estate dopo una stagione al Paris Saint-Germain, li svela a Sportweek: "Alex Zanardi, senza dubbio: lui è il primo della mia lista. In pochi si sarebbero rialzato senza le gambe. Ci insegna quanto sia importante la testa, che tutto comanda. Anche in uno stato di menomazione, avere una mente attiva, crearsi degli obiettivi seppur con delle difficoltà evidenti, aiuta a vivere con grande entusiasmo".



FEDERER E NADAL - "Uno è la classe infinita, l'altro la perseveranza, il sudore, ma anche talento, altrimenti non arrivi a vincere tutti i Grande Slam che ha vinto e che sono praticamente pari a quelli di Federer, con qualche anno in più davanti per poterlo superare. Il lavoro, il volersi migliorare sempre ti permette di stare alla pari con il più talentuoso della storia. Altro esempio vero".



RONALDO E MESSI - "Leggere sopra. Leo è Federer, Cristiano è come Nadal: li vedo veramente simili quei quattro. Lo trovo davvero congruo come paragone, che mi a anche sorridere".