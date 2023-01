Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite della Juve. Dopo Dusan Vlahovic e Paul Pogba, che ieri si sono allenati interamente con il gruppo, il tecnico ritrova altri due giocatori.



Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio infatti si sono allenati parzialmente con il resto della squadra. Il colombiano potrebbe tornare tra i convocati tra la sfida di Coppa Italia con il Monza e quella con l'Atalanta in programma domenica.