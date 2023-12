Continua la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida sul campo del Frosinone, in programma sabato alle 12.30. Tornata ad allenarsi in mattinata, la squadra di mister Allegri ha ritrovato Filip Kostic, che rispetto alla giornata di ieri si è presentato regolarmente in gruppo per sostenere la seduta.



RABIOT MIGLIORA - Ha lavorato parzialmente in campo, invece, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese - già out dalla gara pareggiata 1-1 a Marassi contro il Genoa - ieri aveva svolto solo un lavoro individuale in palestra. Infine, Fagioli ieri ha preso una botta, rimediando una distorsione alla caviglia destra.