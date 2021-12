Non cambia però la sostanza, quella che detta le condizioni in questa caccia alla punta. Due le direzioni. Quella societaria:Quella tecnica: Max. Unire questi due aspetti della stessa medaglia non è semplice, il casting è aperto ma i profili che rispondono a questo complesso identikit forse non sono poi molti.(leggi qui ),i, il Psg in tal senso deve però ancora aprire al prestito con diritto. Servirebbe la sponda del Napoli per arrivare ad Arek, quanto basta per scartare per il momento l'opzione legata al polacco. Forse fuori portata pure Gianlucaoltre a DusanHa esperienza e voglia, può arrivare in prestito con diritto di riscatto essendo ormai in difficoltà agli ordini di Mikel Arteta, con l'poi si sta già parlando di altri giocatori (daa Dejan), alle giuste condizioni può esserci un'eccezione da parte del club a proposito degli over 30.ma per un centravanti di questo valore e ragionando sui sei mesi alla fine la spesa necessaria sarà simile per tuttise il cammino del Gabon fosse sorprendente, la Juve si ritroverebbe senza il sostituto di Morata per un periodo troppo lungo, ci sono poi tanti dubbi su quegli inconvenienti fisici che possono derivare da una competizione del genere.