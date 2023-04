Cristiano Giuntoli, anche o soprattutto. Ma non soltanto. Mentre riprende quota persino l'ipotesi interna, con Giovanni Manna promosso in attesa di una rifondazione societaria più profonda nella prossima stagione, c'è Giovanni Rossi che prende quota come alternativa o qualcosa di più. Con un dettaglio che può fare la differenza: il ds del Sassuolo non solo è già stato alla Juve e ha un rapporto di amicizia sincero oltre che di stima con Max Allegri. Ma è pure in scadenza di contratto. E questo sì è un plus importante.