Un po' a rilento e col freno a mano tirato, ma. Non era presente neanche nella cena di più di un mese fa tra Spalletti e De Laurentiis nel cuore della città. A bloccare il suo passaggio a Torino finora è l'ultimo anno di contratto che lo lega al Napoli.- In questi giorni GiuntoliCon i bianconeri c'è un accordo totale: i primi contatti risalgono a dicembre 2022, e da quel periodo non si sono più interrotti. Telefonate e colloqui fitti fino alla fine della stagione. Il presidente De Laurentiis non è stato contento del comportamento del dirigente ed è per questo che gli ha fatto sapere fin dall'inizio che non avrebbe fatto sconti per liberarlo. Dall'altra parte la Juve ha sempre sostenuto di non voler pagare penali per prenderlo in anticipo, così sarà lo stesso Giuntoli a fare un sacrificio lasciando sul tavolo un anno di stipendio pur di cambiare aria.- Il direttore sportivo voleva lasciare Napoli già l'estate scorsa.. Ha portato Kim e Kvaratskhelia, ha investito su Raspadori e Simeone vendendo Koulibaly e resistendo agli assalti per Osimhen. Oggi è pronto a fare le valigie, con un anno in più d'esperienza e uno scudetto in bacheca. La Juve lo aspetta, Giuntoli si sta per liberare: l'addio al Napoli è sempre più vicino.