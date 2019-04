La Juventus pensa sempre a Mauro Icardi, ma l'eventuale arrivo a Torino del centravanti interista aprirebbe la questione legata al futuro di Moise Kean. Come scrive Tuttosport, il bomber 19enne dovrebbe rinnovare fino al 2024, ma difficilmente il suo procuratore Mino Raiola lo lascerebbe in una squadra che in attacco dispone di CR7, Icardi e Mario Mandzukic (reduce dal recente prolungamento contrattuale).