Three is a magic number, recitava un popolare spot di primi anni 2000.lo sa bene il Manchester United, che ha subito tre gol dal Siviglia e ha salutato l'Europa League ai quarti di finale, ne è consapevole Monchi, che quest'anno è riuscito a trovare l'allenatore giusto al terzo tentativo. Prima Julen, che ora sta facendo le fortune al Wolverhampton, poi Jorge, esonerato dopo il ko contro il Getafe e accasatosi poi al Flamengo, da un mese esatto José Luis, anche grazie al rilancio di Youssef En-Nesyri, a segno due volte contro i Red Devils (51 gol con il club andaluso in 146 presenze, 14 nelle 24 partite post Qatar 2022). A Magic Box, podcast di Calciomercato.com sul calcio estero in onda ogni martedì dalle 13 alle 14 , Andrea Distaso ha raccontato la sua storia: