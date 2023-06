Sergej Milinkovic-Savic all'Inter? L'Idea c'è ed è concreta con il Sergente che non direbbe no, ma ad inizio stagione il suo agente, Mateja Kezman aveva trovato l'intesa anche con la Juventus che oggi è pronta a rilanciare, forte di una trattativa con la Lazio per Luca Pellegrini che dovrà partire a breve.