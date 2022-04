. Il centrocampista serbo è il faro che illumina unache viaggia a corrente alternata. Contro il Torino è arrivato il decimo assist decisivo in campionato ai quali vanno sommati le note realizzate. Numeri straordinari come pochi in Europa, Sergej si candida a un’altra estate da protagonista sul mercato.per provare a finanziare per intero una campagna acquisti trasversale secondo le desiderata di Sarri. E per riuscirvi servirà anche un sacrificio importante soprattutto per i tifosi che nel ‘sergente’ hanno trovato un simbolo e un campione da godersi partita dopo partita.- Su Milinkovic-Savic rischia di scatenarsi un’asta internazionale.hanno gli argomenti economici e progettuali giusti per convincere la Lazio e Sergej, l’interesse è forte e confermato. Ma l’agente del giocatore,, flirta da tempo con la Juventus., protagonista di una grande stagione con la Cremonese e talento dal futuro assicurato. La Juventus ha sempre ribadito di contare sul centrocampista classe 2001, nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Ma le vie del mercato sono infinite e a volte possono regalare delle sorprese.