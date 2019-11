C'è la fila per Merih Demiral. Il difensore della Juventus non trova spazio con Maurizio Sarri, che gli ha concesso solamente 90 minuti contro il Verona, e si rifa con la sua nazionale, la Turchia, con la quale ha centrato la qualificazione a Euro2020. Arrivato in estate dal Sassuolo, subito cercato dal Milan senza fortuna, il classe '98 sarà uno dei protagonisti di gennaio.



OFFERTA ARSENAL - Come scrive Tuttosport, in Italia proprio i rossoneri sono i più interessati al centrale turco, mai sostituito dal commissario tecnico Senol Gunes. Il Milan, però, non è il solo club interessato, visto, come scrivono dall'Inghilterra, che per Turchia-Islanda erano presenti allo stadio emissari di Arsenal e Manchester United. I Gunners, in particolare, sono pronti a sborsare quasi 40 milioni di euro per Demiral. Col Sassuolo che sorride, visto che c'è una percentuale in favore dei neroverdi.