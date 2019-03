Al di là di chi possa essere il nuovo allenatore della Juve, con Cristiano Ronaldo saldamente al centro del progetto e Mario Mandzukic dal rendimento in fase calante, i bianconeri guardando ad un altro Mandzukic. L'obiettivo numero uno in tal senso risponde al nome di Romelu Lukaku, aspettando ovviamente di capire come possa evolversi la questione legata a Mauro Icardi. Il centravanti belga del Manchester United vorrebbe cambiare aria, la Juve lo segue da anni e ancora negli scorsi mesi la dirigenza bianconera ha fatto sapere al suo entourage di essere assolutamente interessata a lui nel caso in cui lasciasse la Premier.