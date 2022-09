Giovane, forte, mancino, in scadenza di contratto. Sembra proprio avere tutto Evan Ndicka per fare al caso della Juve. Che infatti sta intensificando i rapporti dei suoi osservatori, a tal punto da non escludere un inserimento già a gennaio anche considerando il fruttuoso canale con l'Eintracht Francoforte dopo le operazioni Kostic e Pellegrini.