La stagione di Mattia Perin non è andata come sperato. Alla fine è stato solo la riserva di Wojciech Szczesny, alla fine non è stato nemmeno il portiere di Coppa Italia, alla fine la sua stagione che si è conclusa in anticipo per infortunio non è mai realmente iniziata. E ora che Perin è fermo ai box, in attesa di recuperare dall'infortunio alla spalla poi operata a metà aprile (tre mesi il periodo di stop previsto inizialmente), può pensare al suo futuro anche per non perdere il treno azzurro in vista dell'Europeo: la novità è rappresentata dalla Roma, sempre alla ricerca di un portiere titolare. Soprattutto nel caso in cui arrivasse Gasperini, che lo avrebbe inserito nella lista dei suoi desiderata. E la Juve? lo farebbe partire solo per un'offerta di almeno 25 milioni. Lo riporta il Corriere Torino.