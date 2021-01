Un incontro informale, che non ha sbocchi sul mercato in chiusura. Quest'oggi, gli agenti di Luca Pellegrini e gli operatori di mercato bianconeri si sono incrociati, ma non ci sono opzioni all'orizzonte. La Juve aveva pensato di riportarlo a Torino soprattutto quando si sono concretizzate le voci sul possibile passaggio di Frabotta al Cagliari. Nulla di fatto, però: l'ormai ex Under 23 è diventato un punto sempre più centrale dei bianconeri. E Pellegrini è rimasto al Genoa...