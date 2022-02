Gleison Bremer ha un prezzo di 40 milioni. Una richiesta che al momento non è in linea con le valutazioni dei club interessati, tutti fermi a circa 30 comprensivi di bonus. Juventus, Milan, Inter e Napoli sono in fila, con i bianconeri che potrebbero discutere anche del riscatto di Mandragora, fissato attualmente a 9 milioni di euro e che non è in dubbio per i granata. A riportarlo è Tuttosport.