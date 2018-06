Il nome di Edinson Cavani non passa mai di moda in casa Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport la prevedibile sanzione dell'Uefa contro il Psg costringerà i francesi a cedere alcuni pezzi pregiati in estate e uno di questi potrebbe essere proprio l'attaccante ex Napoli. I transalpini sperano di chiudere la cessione a costi elevati di un solo big (magari Di Maria chiesto dall'Atletico Madrid) ma nel caso in cui il piano non vada a buon fine saranno costretti a cedere più di un calciatore a prezzo di saldo. Gli altri nomi sul mercato sono Krychowiak, Draxler, Trapp, Guedes e Pastore.