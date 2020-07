. Nel caso in cui arrivasse un'offerta ritenuta giusta che possa accontentare anche il giocatore, ecco chepotrebbe essere ceduto, per quanto dopo i nuovi sondaggi primaverili del Paris Saint Germain ora ci sia una calma tutto sommato piatta a riguardo. Da qui nascono le valutazioni su David, considerato un top assoluto, in uscita dal Bayern Monaco e per questo proposto dai suoi agenti ai principali club europei: in Premier, in Liga, in serie A. Quindi anche alla Juve, che lo valuta con grande attenzione, anche se l'opzione scambio con Alex Sandro non sembri interessare il Bayern e se, soprattutto, l'austriaco sia maggiormente orientato a tentare l'avventura in Spagna. Poi però ci sono specialmente i lavori in corso per il ruolo di vice Alex Sandro, magari di co-titolare. NL'esterno sinistro tedesco dell'Atalanta è una delle rivelazioni stagionali su scala internazionale, piace in fase di spinta, non ha ancora un costo eccessivo, soprattutto considerando un canale sempre aperto come quello tra la Juve e il club di Percassi: le ultime operazioni Dejan Kulusevski e Simone Muratore lo confermano. In questa fase sono al lavoro gli analisti e gli scout bianconeri, per capire quanto possa essere già pronto per una difesa a quattro Gosens: di sicuro affidamento in fase di spinta, a suo agio in un assetto come quello proposto da Gasperini, ma non necessariamente adatto al progetto tattico di Sarri.