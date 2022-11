Dal Torino all'Inter... anzi no, alla Juventus. La scorsa estate Gleison Bremer è stato protagonista del mercato, con una sfida a distanza, un Derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri per aggiudicarselo. E proprio quando il club del presidente Zhang sembrava in chiusura dell'affare coi granata, quello di Agnelli si è reinserito con forza riuscendo a soffiare il difensore brasiliano ai rivali. A gennaio uno scenario simile potrebbe ripresentarsi con questi stessi tre club coinvolti ma, ovviamente, uno sviluppo e un finale della trattativa tutti da scrivere: alla ricerca di un vice (e poi anche erede) di Juan Cuadrado, la Juve sta infatti valutando anche Wilfried Singo, seguito da tempo dall'Inter...