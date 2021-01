Tre attaccanti la scorsa stagione si sono rivelati troppo pochi proprio sul rettilineo finale, in quella attuale fin dalle prime battute di fatto Andrea Pirlo si è reso conto di avere una coperta decisamente corta.. Ma sa che in casa Juve, oggi, il budget a disposizione per la punta, sia del tutto vicina allo zero. Una punta però dovrà arrivare.