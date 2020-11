Il Cagliari è atteso sabato sera allo Stadium per sfidare la Juventus di Pirlo, e Di Francesco deve ancora sbrogliare qualche dubbio di formazione. Come riporta Tuttosport, saranno indisponibili gli infortunati Tripaldelli, rientrato per problemi muscolari dagli impegni con l’Under 21, e Lykogiannis, tornato con un affaticamento muscolare dopo l’amichevole con la sua Grecia ad Atene contro Cipro, saltando le partite di Nations League contro Moldavia e Slovenia. Pochi dubbi davanti, con l’attacco guidato da Joao Pedro e Simeone. Corsa a tre, infine per due posti tra Nandez, Ounas e Sottil.