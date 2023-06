Resta intatta la partecipazione in Exor, ma cala il patrimonio netto della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann. Secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022, consultato da Calcio e Finanza, la Giovanni Agnelli Bv ha mantenuto intatto il suo 52,01% delle quote della holding che detiene tra le altre le partecipazioni in Stellantis, Ferrari, Cnh e Juventus.



LA SOCIETA’ - La Giovanni Agnelli Bv, con sede ad Amsterdam, è una società peculiare. Se a valle ha come unico asset Exor e quindi la holding quotata è la sua unica fonte di entrate, a monte ha come azionisti i vari rami della dinastia Agnelli-Elkann-Nasi discendenti dal Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) da cui prende il nome. Per statuto, infatti, solo se si appartiene a uno di questi rami, si può essere soci della Giovanni Agnelli Bv e anche le norme per l’eventuale trasferimento di quote sono severissime.



I DETTAGLI DEI DOCUMENTI - Entrando nel dettaglio, secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, il valore di carico della quota in Exor sul bilancio della Giovanni Agnelli Bv è rimasto fisso a quota 1,36 miliardi di euro. La cifra era scesa nel 2021, passando da 1,39 miliardi di euro al 31 dicembre 2020 agli attuali 1,36 miliardi. Due anni fa, infatti, la Giovanni Agnelli Bv aveva ceduto “2.373.760 azioni ordinarie EXOR N.V. per un controvalore netto di 165,618 milioni di euro e una plusvalenza su cessione di 139,768 milioni di euro”.