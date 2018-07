Il nuovo difensore della Juventus Mattia Caldara spiega il motivo per il quale ha scelto il numero 13 per la prossima stagione: "Il mio idolo è sempre stato Nesta, ho quel numero lì per lui", dichiara l'ex Atalanta in conferenza stampa. "Dopo qualche anno ho imparato a stimare Chiellini, ho anche un poster in camera mia. Giocare insieme a lui è sicuramente motivo d'orgoglio, già nei primi allenamenti mi sta aiutando parecchio nel parlare di più e nell'aiutare i miei compagni. Vediamo meglio l'azione da dietro e vogliamo aiutare i compagni".