Perché è stato Francesco, capo dell'area sportiva bianconera (anzi, Chief Football Officer...), a spalancare le porte verso l'ipotesi del rinnovo di contratto di Angel: “Di Maria è sicuramente è un leader tecnico e dello spogliatoio: i giocatori importanti li vogliamo tenere con noi, come accaduto con Danilo. Stiamo parlando con lui, a fari spenti, siamo fiduciosi”.può ricalcare in parte quanto poi svelato (per così dire) da Adrien Rabiot in realtà al termine della partita: perché i dialoghi sono iniziati anche con l'entourage di Di Maria, ma di situazioni in sospeso ce ne sono ancora parecchie.. Decisione che rinnova gli scenari anche di permanenza alla Juve, ovviamente. Perché una proposta del club bianconero era comunque attesa e messa in preventivo, non essendo il caso di Di Maria tra quelli capaci di rappresentare problemi in termini economici, anzi completando una seconda stagione per intero potrebbe anche consentire alla Juve di avvalersi dei vantaggi del Decreto Crescita.Quale Juve si presenterà al via della prossima stagione? Con quali obiettivi? E in quali competizioni, almeno parlando di quelle europee? Domande che in questo momento non hanno ancora delle risposte. Dalle quali può dipendere un sì o un no dello stesso Di Maria, che pure a Torino ha trovato un ambiente ideale per sé e la sua famiglia.