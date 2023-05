"Noi come società andiamo un passo alla volta: per noi oggi è motivo di orgoglio avere 3 giocatori nati dopo l'anno 2000 titolari in una semifinale. Stiamo costruendo il futuro". Ha esordito così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, prima della sfida decisiva in casa del Siviglia che vale la finale di Europa League.



Sui rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza



"Ne parliamo continuamente, adesso siamo concentrati sulla stagione che è lunga. L'incertezza è legata al futuro, non sappiamo ancora per cosa giocheremo ma ne parliamo, la fortuna è che qui si trovano tutti bene ed è facile dialogare con loro"



Il futuro di Massimiliano Allegri



"Allegri ha fatto un ottimo lavoro, rendendo quasi normale questa stagione. Non è da una singola partita che si giudica un allenatore"