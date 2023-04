Guglielmo Calvo, Chief Football Officier della Juventus, ha parlato prima di Bologna-Juventus: scontate le domande sul futuro di Allegri. E la risposta è stata la seguente: il tecnico toscano non si muove.



ALLEGRI - "L’obiettivo sono il secondo posto e arrivare in finale di Europa League. La conferma di Allegri è una ovvietà, con lui c’è un progetto di 4 anni. Per lui parlano i trofei vinti qui in 7 anni, ossia 11. Non è assolutamente in discussione. La cosa importante per noi è imparare anche in una stagione difficile come questa"



IL NUOVO DS - "Stiamo pianificando il futuro con Cherubini e il Mister. Siamo un gruppo granitico. Adesso però la priorità è il campo. Poi vedremo se arriverà qualcuno e non è scontato che succeda: dovrà integrarsi con noi"



I TANTI KO - Quando è arrivata la penalizzazione il momento sembrava difficilissimo, poi lo abbiamo superato. Adesso pure la situazione è complicata. Ma dobbiamo ricominciare a vincere"