Se si parla di rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza, quella legata ad Adrien Rabiot è la partita più delicata e anche la più difficile. Le richieste economiche non calano ma in un modo o nell'altro potrebbe arrivare un punto d'intesa attraverso i bonus per toccare il muro dei 10 milioni netti chiesti da mamma Veronique. Però vuole la Champions, però vuole una Juve che possa vincere. Ma Adrien non ignora il ruolo e i progressi avuti sotto Max Allegri. Anche se tutti questi discorsi sono partiti in colpevole ritardo, saltato il passaggio allo United era il momento giusto. Ora può essere davvero troppo tardi.