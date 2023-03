Il CFO della Juventus Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Europa League contro il Friburgo: “Pogba? E’ arrivato in ritardo, ci sono delle regole da rispettare, a maggior ragione dai giocatori importanti ed era giusto non convocarlo oltre che multarlo. Per noi è un piacere giocare una partita europea come questa e ci impegneremo al massimo. La decisione del Tar è una carta che noi chiediamo dall’inizio: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio. Molto complicato per la squadra trovare motivazioni e capire per che cosa sta lottando: è fondamentale la compattezza e lottare partita per partita”.