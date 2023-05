, Chief Football Officer della Juventus, si è espresso così a DAZN nel prepartita della gara tra Juventus e Milan.“Juve-Milan è sempre una partita importante. Il sentimento è quello della giusta cattiveria agonistica e tenerci una porta aperta per l’Europa che conta”.“Ci siamo espressi in maniera molto chiara rispetto alle sentenze. Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, sappiamo che abbiamo cominciato i processi accusati di violare un articolo e li abbiamo conclusi condannati per averne violato un altro. Per noi ormai è acqua passata, la sentenza è definitiva e siamo concentrati sul campo”."Assolutamente l'allenatore è interpellato, scelte condivise. La Juve è più del singolo, siamo un gruppo di lavoro, con l'allenatore condividiamo tutto, c'è un confronto, sempre positivo. Non c'è stato nessun veto, sempre in accordo"."Ho visto un totonomi importante. Abbiamo idee chiare, non è corretto commentare prima della fine della stagione. La Juve va oltre il singolo nome, la dirigenza lavorerà compatta sul futuro"."Il rapporto diretto ce l'ha il mister. La società si è confrontata con i giocatori. Stagione impegnativa, la cosa più importante, la cosa che ci ha distratto é stata Siviglia e la delusione di non aver raggiunto un obiettivo stagionale. E' stato un contraccolpo"."L'ultima di Rabiot e Di Maria? Potrebbe, hanno i contratti in scadenza. Nelle ultime in casa, non si sa mai chi ci sarà l'anno dopo. Le vie del mercato sono infinite, ma sappiamo che i giocatori vogliono impegnarsi"