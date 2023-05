Sono sempre di più i giovani che Allegri sta pescando dalla Next Gen per rinforzare la rosa della Juventus. Tra i giocatori saliti stabilmente in prima squadra c'è Samuel Iling-Junior, sul quale secondo quanto racconta la stampa inglese ha messo gli occhi l'Aston Villa. Ora le strade sono due: o la società respinge l'interesse dalla Premier e decide di valorizzare ulteriormente il classe 2003, o fa una scelta diversa scegliendo di incassare dalla valorizzazione del ragazzo.