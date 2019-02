Andrea Favilli, il Genoa e la Juventus, un triangolo di mercato iniziato la scorsa estate: il Grifone prese in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, l'attaccante ex Ascoli, con la Juve che, però, si è riservata il diritto di recompra (fissato a 21 per l'estate 2019, 24 per il 2020). Ora le cose sono cambiate. E di parecchio.



La conferma arriva dal riepilogo ufficiale dei movimenti del mercato invernale apparso sul sito bianconero: Favilli rimane al Genoa in prestito fino al termine della stagione 2019/20 (quindi un anno in più rispetto all'accordo estivo), con il club di Preziosi che ora ha l'obbligo di riscattare il cartellino. Di fatto, una cessione a titolo definitivo.