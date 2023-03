Nicolò Rovella in entrata, Enzo Barrenechea in uscita in prestito. Il progetto per rivoluzionare il centrocampo della Juventus passerà, inevitabilmente, dai giocatori già sotto contratto con il centrocampista italiano in prestito al Monza che rientrerà alla base per restarci. Per l'argentino, invece, si cercherà una squadra che possa farlo giocare in prestito.