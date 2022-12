Contrordine. La volontà di Luca Pellegrini era quella di lasciare subito l'Eintracht, tornando possibilmente in Italia. Ma nelle ultime ore dalla Continassa filtra un nuovo cambio di programma, con la Juve determinata invece a far valere l'accordo con il club tedesco e a convincere Pellegrini a restare in Bundesliga fino al termine naturale dell'accordo di prestito.