La Juve nel destino di Andrea Cambiaso. Dopo il gol di ieri al Verona, sul web sta girando una foto del 2010 nella quale l'esterno aveva 10 anni, giocava nelle giovanili del Genoa e in una gara a Marassi contro la Juve è entrato in campo per accompagnare i giocatori - nella foto è mano nella mano con Juric - indossando la maglia bianconera.



Ieri un gol segnato da Cambiaso al 97' ha regalato alla Juventus il momentaneo primo posto in Serie A.



Cambiaso che aveva la maglia della Juve nel suo destino.



Nel 2008, quando era un ragazzino che giocava nelle giovanili del Genoa, si trovò infatti ad accompagnare in campo pic.twitter.com/RIGgAFHGtj — Francesco F. Pagani - Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 29, 2023