Andrea Cambiaso è pronto a tornare alla Juventus dopo il prestito al Bologna ma probabilmente non riaprirà neppure la valigia. Secondo quanto scrive La Nazione, l'esterno tornerà di nuovo in prestito anche nella prossima stagione. La Fiorentina, in questo senso, è un'ipotesi da tenere in forte considerazione, dato che il ragazzo apprezza la destinazione. La Juve valuta Cambiaso 8 milioni di euro, ma un'eventuale cessione in prestito con diritto la farebbe abbassare a 5-6.