Segna senza sosta. Non ha intenzione di fermarsi Moise Kean, tutto quello che tocca diventa oro e la Juventus sta preparando un rinnovo quinquennale a cifre importanti; come vi abbiamo anticipato, da qui a fine mese ci sarà un nuovo contatto con Mino Raiola per studiare il nuovo accordo, trovare l'intesa definitiva e non perdere Kean che andrà a scadenza nel giugno del 2020. La Juve è molto ottimista su questo fronte, ma soprattutto sa bene che col rinnovo imminente, Kean vedrebbe ulteriormente salire il suo valore sul mercato.



QUANTO COSTA - Se al momento con un contratto annuale Moise non potrebbe valere più di 35/40 milioni per via della possibilità di perderlo a costo zero da gennaio (che in ogni caso non si realizzerà, visti i rapporti con Raiola) la dirigenza bianconera è convinta di poterlo valutare anche 50 milioni di euro dopo il contratto che verrà ritoccato e prolungato. L'intenzione al momento non è di vendere Kean, ma l'exploit partita dopo partita, le conferme con la Nazionale e la giovanissima età sono tutti fattori che hanno fatto letteralmente decollare il valore di Kean. Se un anno fa di questi tempi si ragionava sui 10/12 milioni proposti dal Feyenoord, oggi la Juve non ragionerebbe su meno del quintuplo. Né ha intenzione di privarsi di Moise, la pepita d'oro che aspetta l'appuntamento per rinnovare.