La Juventus è sempre più vicina a Joao Cancelo. Secondo quanto riferito da Sky Sport i bianconeri puntano a definire gli ultimi dettagli entro la prossima settimana. Il terzino ex Inter non arriverà in prestito, ma a titolo definitivo. Il Valencia chiede 40 milioni, che potrebbero essere limati con l'inserimento di bonus. Inoltre, il probabile arrivo di Cancelo non chiude le porte a Matteo Darmian, che rimane un profilo seguito da Juventus e Inter.