Il Valencia ha detto no alla proposta della Juventus per Joao Cancelo. Secondo Superdeporte, il club spagnolo non vorrebbe infatti contropartite tecniche e l'offerta proveniente da Torino, 15 milioni più il cartellino di Marko Pjaca, non è soddisfacente. Gli iberici accetteranno soltanto 40 milioni di euro cash per il terzino portoghese.